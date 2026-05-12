言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！今回は、面積のゆとりに関する言葉、運動した後の全身の様子、そして情報を扱う技術用語という、3つの言葉を選びました。日常の感覚から最新のIT知識まで、共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせましょう。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。□□さあ□□みれ□□んてぃっくヒント：激しい運動の後などに、全身から出た水分