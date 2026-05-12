山口県萩市に位置し、幕末維新の志士を数多く輩出した歴史の街・萩。この街に湧く「萩温泉郷」は、2004年に「はぎ温泉」が掘削されたことをきっかけに、市内に点在していた自家源泉を持つ宿が集まり、2005年に誕生した比較的新しい温泉郷です。萩温泉郷の最大の特徴は、宿泊施設によって異なる多彩な泉質を楽しめることにあります。「はぎ温泉」や「萩本陣温泉」などの塩化物泉は、保温効果が高く湯冷めしにくいと言われています。