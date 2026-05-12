福建省福州市の紅廟嶺循環経済生態産業園（エコ産業パーク）は市街地の生活ごみの処分を行う中核施設だ。同園では数年前から生活ごみと生産固形廃棄物の全体処理システムの構築に取り組み、生態保護と環境修復を両立させている。新華網が伝えた。また、「デジタル福州」の建設をよりどころとして、先進的なデジタル監督管理スマートプラットフォームを構築し、福州における生態文明建設の重要な窓口となっている。（提供/人民網日