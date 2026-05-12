ゲーム配信者のえんちょう。さんは5月10日、自身のX（旧Twitter）を更新。同じくゲーム配信者の玖兎音るうさんとの結婚＆第1子誕生を報告しました。【画像】結婚報告全文「とっても嬉しくなりました」えんちょう。さんは「この度、私、えんちょう。は、同じく活動者である玖兎音るうさんと、2025年の春頃に入籍しました」と報告。「活動や共通の友人などをきっかけに交流を深め、お付き合いが始まりました」と経緯を説明し、玖兎音