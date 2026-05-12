プラチナ7！トヨタと中国広州汽車の合弁会社「広汽トヨタ」は2026年3月26日、フル電動セダン「プラチナ7」の発表会を開催しました。プラチナ7は、中国で開発・生産される新世代BEV（バッテリー電気自動車）です。開発当初は「bZ7」として進められてきたモデルで、現地市場におけるトヨタBEVのフラッグシップセダンとして位置づけられています。【画像】“クラウンより大きい”トヨタ新型「セダン」です！ 画像で見る（66枚）