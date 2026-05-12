アメリカのトランプ大統領が出席した夕食会での銃撃事件をめぐり、暗殺未遂などの罪で起訴された男が法廷で「無罪」を主張しました。先月、トランプ大統領が出席した夕食会で起きた銃撃事件をめぐり、トランプ氏の暗殺未遂など、4つの罪で起訴されたコール・アレン被告が11日、ワシントンの連邦地裁に出廷しました。アメリカメディアによりますと、アレン被告は出廷したものの発言することはなく、弁護士が代わりに罪状認否を行い