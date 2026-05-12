フォロワー50万人以上を誇る人気TikToker・新谷あやか（31）が12日までに自身のインスタグラムを更新。“美脚”ミニスカートのゴルフウェア姿を投稿した。自身のインスタグラムで「5回目のコース、自己ベストでたばい！！109やったーーーばり嬉しんやーーー！！」と報告した。「パー4の所で、パーも取れたとよ。成長しとって感激〜！！なんか一つコツを掴んだ、、ぽい？」とスイング風景なども動画で投稿した。最後に「く