総務省が１２日発表した３月の家計調査によると、１世帯（２人以上）あたりの消費支出は３３万４７０１円で、物価変動の影響を除いた実質で前年同月比２・９％減だった。減少は４か月連続。同時に発表された２０２５年度の家計調査で、１世帯あたりの消費支出の月額平均は３１万３７０２円で、実質では前年度比０・１％増だった。増加は３年ぶり。