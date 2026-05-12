◇ナ・リーグドジャース―ジャイアンツ（2026年5月11日ロサンゼルス）ドジャースのムーキー・ベッツ内野手（33）が11日（日本時間12日）、負傷者リスト（IL）から復帰し、同日のジャイアンツ戦に「2番・遊撃」で即スタメン出場する。試合前、報道陣の取材に応え、波に乗りきれない打線に現状、必要な要素について話した。順調に貯金を積み重ねてきたチームだが、5月はここまで4勝5敗と負け越し。6日（同7日）のアストロ