【ワシントン共同】米上院の超党派の議員は11日、今週に北京で予定される米中首脳会談に先立ち、台湾への140億ドル（約2兆円）規模の武器売却の手続きを進めるようトランプ大統領に求める書簡を送付したと明らかにした。台湾への軍事支援を中国の習近平国家主席との駆け引き材料にしないようくぎを刺した。書簡は議会が2025年1月に台湾への武器売却を承認したと強調。この手続きを進めるため、議会に売却を正式通知するようト