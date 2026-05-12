【ワシントン共同】米紙ワシントン・ポストは11日、米当局者の話として、「ハンタウイルス」の集団感染の疑いが出たクルーズ船に乗っていた18人が同日、米国に帰国し、医療施設に隔離されたと伝えた。中西部ネブラスカ州の施設には検査で陽性となった1人を含む16人が移送された。このほか、症状が出た1人を含む2人は南部ジョージア州アトランタで経過観察となった。ケネディ厚生長官は11日、ホワイトハウスで「状況は落ち着