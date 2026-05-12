イングランド・プレミアリーグで日本代表ＭＦ田中碧（２７）の所属するリーズは１―１で引き分けたトットナム戦（１１日＝日本時間１２日）の前に他試合の結果により残留を決めた。地元メディア「ヨークシャー・イブニング・ポスト」によると、昇格１年目ながらプレミアリーグ残留が確定したことにダニエル・ファルケ監督は試合前に「もちろん誇りに思う。我々にとって素晴らしい成果ですが、正直なところ昨晩、確定した段階で