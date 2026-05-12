毎日使うまな板を清潔に保つことは大事！プラスチックより木のまな板がオススメな理由 ヤバい！まな板が汚れている【ヤバい風水】 毎日使うまな板は清潔に保つことが基本。 洗剤で洗う他、熱湯をかけたり、食品用のアルコールで消毒したり、こまめにお手入れを行いましょう。 汚れたまな板は衛生的によくないのはもちろん、食材のエネルギーも失われてしまいます。 そしてできればプラスチックより木のまな