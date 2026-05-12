毎日使うまな板を清潔に保つことは大事！プラスチックより木のまな板がオススメな理由 ヤバい！まな板が汚れている【ヤバい風水】 毎日使うまな板は清潔に保つことが基本。 洗剤で洗う他、熱湯をかけたり、食品用のアルコールで消毒したり、こまめにお手入れを行いましょう。 汚れたまな板は衛生的によくないのはもちろん、食材のエネルギーも失われてしまいます。 そしてできればプラスチックより木のまな
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. しんいち 高級車譲り受け困窮
- 2. 磐越道事故「ガンギマリだった」
- 3. 21人死傷「高校はウソ言ってる」
- 4. 高橋が謝罪も「呼び捨て」に波紋
- 5. 全裸女性タワー炎上 男性に注目
- 6. サバンナ高橋「キャラ」崩壊か
- 7. 性暴行動画で脅し、さらに暴行か
- 8. 女性刺殺 レッサーパンダ帽の男
- 9. スシロー休業「素晴らしい」話題
- 10. 別のバス会社 事故に疑問を呈す
- 1. 磐越道事故「ガンギマリだった」
- 2. 21人死傷「高校はウソ言ってる」
- 3. 全裸女性タワー炎上 男性に注目
- 4. 女性刺殺 レッサーパンダ帽の男
- 5. 性暴行動画で脅し、さらに暴行か
- 6. 別のバス会社 事故に疑問を呈す
- 7. 磐越道事故 生徒自ら発煙筒処置
- 8. レスなのに妻妊娠…不貞の証拠か
- 9. 家で高校生男女死亡 交際関係か
- 10. 「スパーリング」大学生が死亡
- 1. 自衛官歌唱めぐり幹事長「遺憾」
- 2. 謎の余裕…「托卵」妻の二重生活
- 3. お金持ちはしない金運下げる行動
- 4. 19歳女性 グラスで「眼球破裂」
- 5. 日本初アウトレット 誰も来ない
- 6. 熱中症対策でも「絶対やめて」
- 7. 一番うまい…ソーセージの食べ方
- 8. 新NISAで160万円を失ったワケ
- 9. 元中道議員「不敬な政党」と批判
- 10. 「大親日家のベッちゃん」「トランプ氏に意見が言える」来日のベッセント米財務長官はどんな人物？……高市総理と何を語るか【#みんなのギモン】
- 1. 世界最大級「裸の楽園」に異変
- 2. 日本人女性の人身取引か 尼
- 3. 観光客「人生で一番美味しい」
- 4. インド首相 在宅勤務呼びかけ
- 5. マレーシアに「コスパ最強説」?
- 6. UAEのOPEC離脱で何が起きるか
- 7. 54万人登録の盗撮サイト摘発 韓
- 8. 米 UFOなど161点の資料を公開
- 9. ジスの兄に性的暴行疑惑 対立は
- 10. 水やコンクリートに「砂」は不可欠 日本でも進む「砂不足」 川砂を取り尽くした過去
- 1. カルビーのポテチなど「白黒」に
- 2. 配達中の「タバコ買ってきて」に要注意！「自分を守る意味でも受けない方がいい」規約違反のリスクと正しい対処法
- 3. へそくりを「着実に育てる」方法
- 4. 大手生保 中国人増え中国語禁止
- 5. 速度でガソリン代は変わらない?
- 6. カルビー ポテチなど白黒に統一
- 7. なぜ機械式に回帰するのか
- 8. おむつ使い切ったら…殺害決意も
- 9. 納豆大手2社 価格改定を発表へ
- 10. 米大統領 ガソリン税を一時停止
- 1. SB 社長執行役員が「過去最高」
- 2. Z世代「昔の時代生きたかった」
- 3. 自作PC市場が冷え込みで深刻化
- 4. バッテリー 航空機に持ち込めず
- 5. DJI Osmo Pocket 4Pは17ストップ＆6K対応！Insta360 Luna Ultraのモジュラー設計と徹底比較
- 6. SW新三部作 IMAXで特別映像も
- 7. 「石丸伸二を笑う中年」が痛い訳
- 8. Switch2 値上げは5月25日から
- 9. Anker充電器レビュー 価格に辛口
- 10. IIJ、エクシオGとエッジデータセンター分野で業務連携
- 11. Apple Intelligenceでこんなこと、できた。「朝のルーティン」を自動化してみた
- 12. サイド＆高速スクロール搭載！多機能ワイヤレスマウス
- 13. おすすめマンガを紹介！「集英社×日向坂46 ひなたの推しマンガキャンペーン」
- 14. フェイクニュースを見抜くカギ
- 15. グーグルを利用した罠ドメイン「Goggle.com」はどれぐらい危険なのか？
- 16. “プンレク”ことOPENREC.tvが無料配信機能の提供を終了。サービスは「mellow-fan」に刷新
- 17. 2026年の自動車税でもっともおトクなキャッシュレスは？ 最大5万円還元や5000人に1000円還元も
- 18. 中国へ輸出が禁止されているNVIDIAチップの密輸にタイの国家AI開発の主要企業「OBON」が関与していたと匿名の関係者が暴露
- 19. 125年前の人たちが考えた西暦2000年、結構当たってる
- 20. ahamoだけ遅い? SNSでの噂を否定
- 1. りくりゅう地上波「別人姿」話題
- 2. 三笘薫が肉離れ W杯出場は絶望か
- 3. 元照ノ富士 険しい「再建の道」
- 4. 張本美和が3位に浮上 中国も反応
- 5. 大谷翔平 106打席1発で懐疑論
- 6. 天山広吉が会見 現役引退を発表
- 7. 世界最速でW杯メンバー発表…イタリアに勝利で2度目の大舞台 40歳ジェコら26名が選出
- 8. オリと日ハム 一触即発の原因
- 9. 冨安 アヤックス退団が濃厚か
- 10. 大谷はなぜ打てなくなったのか
- 1. しんいち 高級車譲り受け困窮
- 2. 高橋が謝罪も「呼び捨て」に波紋
- 3. サバンナ高橋「キャラ」崩壊か
- 4. さゆりんごの「童貞」発言に賛否
- 5. 「問題のすり替え」会見巡り批判
- 6. 地獄に堕ちるわよ 驚愕のギャラ
- 7. 売れているアナは「底意地悪い」
- 8. 堺雅人 風呂嫌いにモンゴル提案
- 9. ひょうろく 7kg減で食事に感動
- 10. 上地雄輔がルール違反? Xで指摘
- 1. ロングスカートは危険? 共感続々
- 2. 偉そうな夫 離婚直前で知り絶望
- 3. 肌見せに抵抗...しまむら春夏服
- 4. ALL千円台 大人のTシャツコーデ
- 5. 謝るも妻に許されず…認識のズレ
- 6. スシローの店舗で「一斉休業」
- 7. スーパーのレジ係 正体は般若
- 8. 夏の不快対策 ワークマン新商品
- 9. 【逆異世界転移】異世界からきた僧侶は接骨院で働くが「治療に魔法はゼッタイ使いません」その理由がゲスい！【作者に聞いた】
- 10. 家事のモチベを上げるための投資