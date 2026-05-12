古墳やお寺、昔の貨幣に存在する「丸と四角」の形の意味とは 多宝塔、御陵、土俵、銅銭は〇と□で天と地を表す 相撲の土俵をよく見ると、土俵の円の外側に必ず四角い枠があります。勝負の判定には無用と思えますが、なぜこんなものがあるのでしょうか。 じつは、これは天円地方という古代中国の世界観に基づくものです。天は丸く、地は四角いとする考え方で、○と□の二つで宇宙を表現しています。土俵は小さな宇宙なのです