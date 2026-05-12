東京市場ピボット分析（クロス円） ピボット分析 ユーロ円 終値185.20高値185.26安値183.88 187.06ハイブレイク 186.16抵抗2 185.68抵抗1 184.78ピボット 184.30支持1 183.40支持2 182.92ローブレイク ポンド円 終値213.95高値214.42安値212.20 217.07ハイブレイク 215.74抵抗2 214.85抵抗1 213.52ピボット 212.63支持1 211.30支持2 210.41ロ&#1254