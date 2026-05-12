東京市場ピボット分析（新興国通貨） ピボット分析 ランド円 終値9.56高値9.61安値9.50 9.72ハイブレイク 9.67抵抗2 9.61抵抗1 9.56ピボット 9.50支持1 9.45支持2 9.39ローブレイク シンガポールドル円 終値123.93高値123.96安値123.46 124.61ハイブレイク 124.28抵抗2 124.11抵抗1 123.78ピボット 123.61支持1 123.28支持2 123.11ローブレイ