東京市場ピボット分析（資源国通貨） ピボット分析 オージードル 終値0.7249高値0.7260安値0.7211 0.7318ハイブレイク 0.7289抵抗2 0.7269抵抗1 0.7240ピボット 0.7220支持1 0.7191支持2 0.7171ローブレイク キーウィドル 終値0.5965高値0.5969安値0.5935 0.6012ハイブレイク 0.5990抵抗2 0.5978抵抗1 0.5956ピボット 0.5944支持1 0.5922