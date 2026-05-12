天皇皇后両陛下がオランダとベルギーの2か国を公式訪問されることが、閣議決定しました。複数国の訪問は、24年ぶりです。両陛下はヨーロッパ北西部の王国・オランダとベルギーから国賓として招待を受け、6月13日から26日にかけて訪問されます。おふたりは、13日午前に政府専用機で羽田空港を出発し、現地時間13日午後にオランダ・アムステルダムに到着予定。現地時間20日午前からはベルギーに入り、26日午後に帰国されます。現地で