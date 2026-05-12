フィリーズの先発左腕サンチェス＝10日（AP＝共同）米大リーグ機構は11日、週間MVP（4〜10日）を発表し、ナ・リーグはフィリーズの先発左腕サンチェス、ア・リーグはロイヤルズのウィット内野手が選ばれた。サンチェスは2試合に登板して計15回を投げ、2勝0敗、防御率0.00で17奪三振だった。ウィットは7試合で打率4割7厘、3本塁打、4打点をマークした。（共同）