今回は、彼氏とのデート中、大嫌いな女友達に再会したエピソードを紹介します。もう二度と会うことはないと思っていたのに…「大学生の頃、仲良くしていた女友達に彼氏を奪われました。そのショックでメンタルの調子が悪くなり、大学を休学しました。その後、その女友達に会うことはなくなりましたが、社会人になってできた彼氏とデート中、なんと再会したんです。しかも彼氏にプロポーズされた直後にです……。『こんな所で会うな