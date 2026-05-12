・イギリス・ＦＴＳＥ１００ １０２６９．４３（＋３６．３６） ・ドイツ・ＤＡＸ ２４３５０．２８（＋１１．６５） ・フランス・ＣＡＣ４０ ８０５６．３８（－５６．１９） ・ロシア・ＲＴＳ １１２６．２２（＋２２．７４） 出所：MINKABU PRESS