・ＮＹダウ４９７０４．４７（＋９５．３１） 高値４９７７１．２４ 安値４９４７５．７８ ・Ｓ＆Ｐ５００７４１２．８４（＋１３．９１） ・ナスダック総合指数２６２７４．１２（＋２７．０４） 出所：MINKABU PRESS