・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ） １バレル＝９８．０７ドル（＋２．６５ドル） ・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ） １トロイオンス＝４７２８．７ドル（－２．０ドル） ・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ） １トロイオンス＝８５４８．５セント（＋５０９．０セント） ・シカゴ小麦先物期近 １ブッシェル＝６２２．２５セント（＋１４．７５セント） ・シカゴコーン先物期近 １ブッシェル＝４６０．７５セン