１１日の米株式市場では、ＮＹダウが前週末比９５．３１ドル高の４万９７０４．４７ドルと続伸した。ＡＩ半導体株の選好姿勢が続き、全体相場を押し上げた。中東情勢を巡る先行き不透明感が上値を圧迫しながらも、ナスダック総合株価指数やフィラデルフィア半導体株指数（ＳＯＸ）は連日で最高値を更新した。 キャタピラー＜CAT＞が堅調推移。バリック・マイニング＜B＞が買われ、コーニング＜GLW＞とサー