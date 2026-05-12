大阪3月限ナイトセッション 日経225先物62890+490 （+0.78％） TOPIX先物3874.0+32.0 （+0.83％） シカゴ日経平均先物62935+535 （注：ナイトセッション、CMEは大阪の日中終値比） 11日の米国市場は、NYダウ、 S＆P500、ナスダックの主要な株価指数が上昇。トランプ米大統領は、戦闘終結に向けた米側の提案に対するイランの回答について「まったく受け入れられない」とSNSに投稿するなど、協議を巡る先行き不