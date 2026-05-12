夏に向けて、少しずつ暑い日が増えてくると食べたくなるのは、体の熱を冷ましてくれるようなひんやりスイーツ。【ファミリーマート】では、暑さが気になり始めるこの時期に食べたい、冷やして美味しい「ご褒美スイーツ」を販売中です。今回はその中からおすすめをご紹介。 桃果肉のトッピングで贅沢気分 4月28日発売の「桃のデザートフィナンシェ」は、フィナンシェの上にトッピングされ