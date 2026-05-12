BTSがメキシコに到着すると、街の空気は一変。メキシコシティ中心部の巨大広場「ソカロ」には約5万人のファンが集結し、一帯が“紫色の海”と化しました。SNSでは「もはやライブ前じゃない」「国家イベント級」と驚きの声も。現地では交通規制レベルの混雑となり、その熱狂ぶりが世界中で話題になっています。 今回BTSが訪れたのは、メキシコ大統領クラウディア・シェインバウム氏との公式面会。メンバーたちはメキシコ国立