FRUITS ZIPPERの鎮西寿々歌が映画単独初主演を務める清水崇監督最新作『だぁれかさんとアソぼ？』の撮影が終了し、鎮西が涙をこぼすクランクアップ映像が解禁。併せて、共演の星乃あんな、大西利空、向井怜衣、小國舞羽、室はんなのクランクアップコメント＆クランクアップ写真も到着した。【動画】感動のクランクアップを収めた『だぁれかさんとアソぼ？』特別映像本作は、若者の間で密かに流行する“絶対にやってはいけない