伊藤健太郎が主演を務める、6月7日22時スタートの『連続ドラマWコンサルタント―死を執筆する男―』（WOWOW）より、桜井日奈子、一ノ瀬颯らの出演が決定。併せて本予告も解禁された。【写真】伊藤健太郎主演『連続ドラマWコンサルタント―死を執筆する男―』本予告主人公は、ミステリー小説家志望の冴えない男・伊崎耀（伊藤健太郎）。謎の組織“カンパニー”に引きずり込まれ、誰にも気づかれない“完璧な暗殺シナリオ”