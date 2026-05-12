Snow Manの目黒蓮が主演する映画『SAKAMOTO DAYS』の副音声付上映が、5月15日〜6月18日の期間限定で実施。目黒×高橋文哉×福田雄一監督の座談会が副音声で楽しめる。【写真】目黒蓮×高橋文哉×福田雄一監督による座談会の様子「週刊少年ジャンプ」（集英社刊）連載の同名漫画を実写映画化。コンビニで働く女性・葵に一目惚れして凄腕の殺し屋を引退し、ふくよかな体型になった主人公・坂本太郎が愛する家族との平和な日常を