歌手のアデルは女優デビューにあたり、アカデミー賞も受賞している友人の女優ジェニファー・ローレンスからアドバイスをもらっていたそうだ。コリン・ファース、ニコラス・ホルト、タンディ・ニュートン、アーロン・テイラー＝ジョンソンら豪華キャストが出演するトム・フォード監督の新作映画「Cry To Heaven」で女優デビューを果たしたアデル。「師匠」と呼ぶジ