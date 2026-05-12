戦争は70日以上続いているが、依然として平行線をたどっている。終戦の核心的要件、米国とイランの核交渉のことだ。7日（現地時間）に米国の提案で始まった議論は、10日にイランの回答を受けたトランプ米大統領が「全く容認できない」と表明したことで決裂した。ウォール・ストリート・ジャーナル（WSJ）によると、イランはこの日、仲介国パキスタンを通じて米国に送った公式回答書で、ウラン濃縮を中断する意向はあるものの米国が