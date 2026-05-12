米国・イラン間の終戦交渉が膠着状態に陥っている中、ドナルド・トランプ米国大統領は11日（現地時間）、イランとの停戦を「延命装置に辛うじて依存している状態」に例え、中断していた「解放プロジェクト（プロジェクト・フリーダム／Project Freedom）」再開の可能性を示唆した。軍事措置カードをちらつかせながら、イランをさらに圧迫するねらいがあるとみられる。トランプ大統領はこの日、ホワイトハウスで行われた取材陣との