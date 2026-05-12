超短期決戦の大事な一戦だからこそ、自らのフォームで勝ち切った。「ZOZOTOWN Mリーグ2025-26」ファイナルシリーズ、5月11日の第2試合はKONAMI麻雀格闘倶楽部・滝沢和典（連盟）がトップ。第1試合でエース・佐々木寿人（連盟）が引いたラスをすぐさま挽回。首位のBEAST X・鈴木大介（連盟）を4着に沈め、3.5ポイント差に詰め寄った。【映像】タンピン三色がよく似合う！滝沢和典、会心の親跳満ツモ第1試合ではBEAST X・中田花