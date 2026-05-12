日本茶の団体が日本茶のブランドを保護するため、「ナショナルGI」＝国際的な地理的表示保護制度への登録を申請したことを明らかにしました。【映像】茶葉を摘む人々日本茶をめぐっては「宇治抹茶」と表記した中国産の模倣品が販売されるなど、知的財産の侵害が20年以上前から確認されています。世界的な抹茶ブームを反映して去年の緑茶の輸出額は712億円と過去最高を記録していて、生産者らで構成される日本茶業中央会は、