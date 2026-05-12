新型「ハイブリッドドローン」飛行成功でアピールアメリカのDARPA（国防高等研究計画局）は2026年5月7日、米空軍研究所（Air Force Research Lab：AFRL）およびノースロップ・グラマンと共同開発したハイブリッド電動無人航空機「XRQ-73」の飛行に成功したと発表しました。【画像】米軍の「次世代ハイブリッドドローン」ディテールをイッキ見！これにより、DARPAが主導しノースロップ・グラマンなどが参画するハイブリッド電気