老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、64歳からパートで働く場合、厚生年金に加入できる条件や年金への影響について解説します。Q：63歳で退職しました。64歳からパートで働こうと思っていますが、厚生