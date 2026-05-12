無印良品の「涼を感じるミントシリーズ」に、2種類の味わいが楽しめる「ココナッツマカロン チョコ＆ミント」が仲間入り。一口サイズで食べやすく、初夏にぴったりの爽やかなお菓子です。【投稿】無印良品公式Xのミント菓子「ひとくちめ」から感じる清涼感ミントの風味を最大限に生かすため、製法に独自の工夫が凝らされています。生地に練り込むのではなく、仕上げにミントパウダーをかけることで、口に入れた瞬間に爽快な香りが