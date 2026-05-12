ドジャースのムーキー・ベッツ内野手（33）が11日（日本時間12日）、負傷者リスト（IL）から復帰し、同日のジャイアンツ戦に「2番・遊撃」で即スタメン出場する。ベッツは右腹斜筋の張りでIL入りしていたが、8、9日に傘下3Aオクラホマシティーの一員としてソルトレーク戦に出場。攻守で万全の動きを見せ、計5打数2安打を記録した。この日の試合前に報道陣の取材に応え「かなり良い状態だと思います」と体調について語り「た