プロレスラーのCIMAが11日、新宿FACEでデビュー29周年大会「2つの太陽」を開催。メインイベントのデビュー29周年記念6人タッグマッチでは白星で飾れなかったが、超満員511人のファンを熱狂させた。「奇跡は起こるためにある」ウルティモ・ドラゴンが立ち上げた「闘龍門」の1期生として97年5月11日にメキシコのアレナ・ナウカルパンで黒木克昌（マグナムTOKYO）を相手にプロデビューをしたCIMA。29周年記念大会は、同期でデ