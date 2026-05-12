「GENERATIONS」元メンバーの関口メンディー（35）が12日までに自身のインスタグラムを更新。鍛え上げられた筋肉を披露した。関口は「計量、終わりました笑」と上半身裸で鍛え上げられた肉体を披露した。この投稿にフォロワーらからは「かっこよすぎる」「弾力が凄そうな筋肉」「鍛えてますね！！」「生まれ変わったらこうなりたい」といったコメントが寄せられた。