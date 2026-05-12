イランのガリバフ国会議長＝2024年11月/Majid Asgaripour/Wana News Agency/Reuters/File（CNN）トランプ米大統領は11日、米国とイランの間で1カ月にわたり続いている停戦状態について、「大規模な延命措置下」にあると述べた。トランプ氏は、停戦自体は維持されているとしながらも、「信じられないほど脆弱（ぜいじゃく）だ」と指摘した。記者団に対し、「停戦は大規模な延命措置下にあると言える」と語った。停戦発効後も、イラ