親との会話のなかで、「実家は長男が継ぐもの」といった話が出ることがあります。昔からの慣習として、そのように考える家庭もあるでしょう。しかし、相続は家族の気持ちだけでなく、法律上の権利や手続きも関係します。実家を誰が相続するかを考えるときは、昔ながらの考え方と現在の相続制度を分けて理解することが大切です。 そこで本記事では、長男が実家を相続する場合の基本的な考え方や、家族で決める際の注意点につ