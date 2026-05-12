すでに亡くなっている方とはいえ、家族の口座に振り込まれたお金を見ると、それはその亡くなった家族のものであり、遺族が自由に使ってしまってもよいように思えます。 ですが、そうとは限らないケースもあります。そこで今回は、亡くなった方に支給された年金の取り扱い方について解説します。 死亡後に年金が振り込まれることもある 年金を受け取っている人が亡くなった場合、遺族においてはある手続きが