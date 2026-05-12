お笑いコンビ・ＥＸＩＴの兼近大樹が、３５歳誕生日を報告し、幼少期ショットなどを公開した。兼近は誕生日の１１日、自身のインスタグラムを更新。「はっぴーばーすでー３０半ば今の俺。１桁チャラ男の俺。１０代ガチもんの嫌な俺。２０代前半恋リアでバズった俺。２０代後半ＥＸＩＴに侵食される前の無垢（むく）な俺。４０歳に向けて全力応援おねしゃす！！」と記し、幼少期からヤンチャそうな１０代、短髪の２０代前半な