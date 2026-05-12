ティーショットを大きく曲げた直後、首をひねりながら「今のスイング、どこが悪かったんだろう？」と、繰り返す素振り。 これは「絶対NG」な行動！ アマチュアはもちろん、トッププロですら“よかれ”と思ってやっているミスの「原因探し」が、脳のなかでミスを復習・定着させる行動になっている。 このような負の連鎖を断ち切る本当の「ポストショット・ルーティン」をお伝えします。 ミス直後の素振りは「ミスの