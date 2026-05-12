ドジャースは11日（日本時間12日）、右腹斜筋を負傷していたムーキー・ベッツ内野手（33）の復帰を発表。代わってアレックス・フリーランド内野手（24）がマイナー降格することとなった。フリーランドはメジャー2年目の今季、初の開幕ロースター入りを勝ち取り、ここまで33試合で打率・235、2本塁打、8打点を記録していた。ベッツ復帰に伴い、1人が26人枠から外れる必要があり、エスピナルやキム・ヘソンらも候補として名前