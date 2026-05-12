ダイハツ最新「軽トラック」どんなモデルに進化？日本の働く現場を力強く支え続ける軽トラック。その代表格の一台となるダイハツの「ハイゼットトラック」が、2026年3月19日に一部改良を果たして発売されています。【画像】 これがダイハツ最新「軽トラック」です！（52枚）1960年の初代誕生から長きにわたって愛されているロングセラーモデルの同車ですが、現行型となる10代目の最新モデルは一体どのようなクルマに仕上がっ