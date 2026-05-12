私（アスミ、30代）は6歳の長女（スイ）と0歳の次女（アイ）の母。夫（フミタカ、40代）や近所に住む母（ユウコ、60代）と一緒に子育てに奮闘しています。私は長女の出産を機に退職し、次女を妊娠するまではパート勤務で働いていました。次女が生まれて子どもが2人になってからは「やっぱりパートもやめて正解だった」と思うほど毎日てんやわんやです。そんな私にとって母は、大きな安心感を与えてくれる存在。毎日のように母と連