国内女子ツアーは先週、メジャー初戦「ワールドレディスチャンピオンシップ サロンパスカップ」が終了した。今年も非シード選手を対象にした、メルセデス・ランキング（以下MR）に応じシーズン途中に出場優先順位を入れ替える『リランキング』が実施されるが、その対象となる選手の動向にも動きがあった。【写真】ルーキーが髪をおろすと雰囲気が…獲得ポイントの大きいメジャー大会で、22歳の大久保柚季がレギュラーツアー初のト